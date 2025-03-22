Целых два часа бригада скорой медицинской помощи пыталась реанимировать мальчика.

В Киеве умер 7-летний мальчик на приеме в частной стоматологической клинике. Как сообщает столичная полиция, по предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза.

На месте работала бригада скорой медицинской помощи, которая в течение двух часов пытались реанимировать мальчика, но к сожалению, ребенок умер.

На месте сейчас работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события.

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Смерть в кресле стоматолога

В последние годы участились случаи смертей от наркоза во время лечения зубов как у взрослых, так и у детей. Сейчас детям даже молочные зубы удаляют под действием обезболивающего. Как отмечают медицинские адвокаты, кто виноват в таких смертях, может определить только судебно-медицинская экспертиза, когда будут исследованы все обстоятельства - надлежащее ли было обследование, адекватно ли оказывалась первая медицинская помощь, и только тогда эксперты смогут сказать, есть ли вина врачей.

Так, в сентябре прошлого года в "Охматдете" спасли жизнь трехлетнему мальчику, который едва не умер после посещения стоматолога. Лука из Луцка попал в больницу в критическом состоянии. "В родном городе мальчику проводили стоматологическое лечение зубов под наркозом с интубацией трахеи. Уже по дороге домой после процедуры, мама Луки заметила, что у него начало болеть горло, а его шея, голова и лицо начали сильно отекать, дыхание ребенка стало затрудненным", - рассказали тогда врачи и добавили, что мама ребенка сразу обратилась за помощью к специалистам.

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