Он убежден, что между этими артистами и украинцами образовалась пропасть.

Украинский певец, финалист Национального отбора на "Евровидение-2025" KHAYAT, который ранее пристыдил коллег, поющих на русском, высказался об артистах-беглецах Потапе, Олеге Виннике и предательнице MARUV. Исполнитель ответил, есть ли у них будущее в украинском шоу-бизнесе.

Своими мыслями KHAYAT поделился в интервью для издания "РБК-Украина". Как известно, с начала полномасштабного вторжения Потап и Олег Винник живут за границей. Они сбежали из Украины и почти не высказываются о войне.

Певец убежден, что этим артистам уже никогда не удастся вернуться в украинский шоу-бизнес. Своими поступками они уничтожили репутацию, которую выстраивали годами. Сейчас, как говорит участник Нацотбора, между ними и украинцами, которые остаются в стране во время войны, образовалась пропасть.

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"Их ситуации действительно разные. Но мне кажется, что это возвращение невозможно. Потому что есть пропасть - между артистами и людьми, которые остались здесь, и теми, кто не здесь. Эта пропасть настолько огромна и она расширяется каждый день. Этот коммуникационный диссонанс, когда ты живешь в другой реальности, он просто не даст им вернуться и жить так, будто ничего не происходило. Это даже не на уровне желания, а на уровне человеческого восприятия", - убежден KHAYAT.

Он добавил, что сейчас не поддерживает связь с MARUV. Артисты последний раз общались на Нацотборе в 2019 году, участниками которого были. Как поговаривали в сети, после того она вообще жила в РФ. Беглянка молча поддерживает террор оккупантов и выступает перед русскоязычной аудиторией. KHAYAT отметил, что подобных исполнителей нужно вычеркивать из своей жизни.

"Мы знакомы, общались во время Нацотбора. Списывались тогда несколько раз. Сейчас же хочу сказать, что у всех есть выбор, но мы должны понимать, какими будут последствия. Если ты артист - ты несешь ответственность. И когда люди делают такой выбор, который сделала Аня, нам не остается ничего другого, как высечь их из своей жизни", - добавил артист.

Напомним, ранее предательница MARUV выдала циничное заявление о выступлениях в Украине. Певица ответила на хейт, что она стала корпоративной артисткой.

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