Названа официальная причина госпитализации.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон попала в лондонскую больницу. Женщине сделали операцию. Об этом сегодня сообщила официальная Instagram-страница принца и принцессы.

В сообщении отметили, что состоялась плановая операция на брюшной полости. Также добавили, что Кейт чувствует себя хорошо.

"Операция прошла успешно. Ожидается, что Кейт останется в больнице в течение десяти-четырнадцати дней, а затем вернется домой и продолжит процесс выздоровления", - говорится в заявлении.

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Также добавили, что жена принца Уильяма не вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи 2024 года.

"Принцесса Уэльская хочет извиниться перед всеми заинтересованными лицами за то, что она вынуждена отложить свои предстоящие выходы", - написали в заявлении.

Кейт попросила оставить ее и детей в покое. Она хочет сохранить как можно больше нормальной жизни для своих троих детей и не желает излишнего чрезмерного внимания.

Реакция поклонников Кейт Миддлтон

Королевские фанаты выразили свою поддержку жене принца Уильяма.

"Желаю принцессе скорейшего выздоровления"

"Посылаю всю целительную энергию в ее сторону"

"Мы волнуемся, выздоравливайте скорее!"

Напомним, Кейт Миддлтон - жена наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, сына короля Соединенного Королевства Чарльза III и принцессы Дианы. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. Через два года Кейт родила сына Джорджа, затем в 2015-м у пары появилась на свет дочь Шарлотта Элизабет Диана. Затем родился третий ребенок - мальчик Луи Артур Чарльз.

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