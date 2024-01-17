Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон попала в лондонскую больницу. Женщине сделали операцию. Об этом сегодня сообщила официальная Instagram-страница принца и принцессы.
В сообщении отметили, что состоялась плановая операция на брюшной полости. Также добавили, что Кейт чувствует себя хорошо.
"Операция прошла успешно. Ожидается, что Кейт останется в больнице в течение десяти-четырнадцати дней, а затем вернется домой и продолжит процесс выздоровления", - говорится в заявлении.
Также добавили, что жена принца Уильяма не вернется к исполнению королевских обязанностей до Пасхи 2024 года.
"Принцесса Уэльская хочет извиниться перед всеми заинтересованными лицами за то, что она вынуждена отложить свои предстоящие выходы", - написали в заявлении.
Кейт попросила оставить ее и детей в покое. Она хочет сохранить как можно больше нормальной жизни для своих троих детей и не желает излишнего чрезмерного внимания.
Реакция поклонников Кейт Миддлтон
Королевские фанаты выразили свою поддержку жене принца Уильяма.
- "Желаю принцессе скорейшего выздоровления"
- "Посылаю всю целительную энергию в ее сторону"
- "Мы волнуемся, выздоравливайте скорее!"
Напомним, Кейт Миддлтон - жена наследника британского престола Уильяма, принца Уэльского, сына короля Соединенного Королевства Чарльза III и принцессы Дианы. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года. Через два года Кейт родила сына Джорджа, затем в 2015-м у пары появилась на свет дочь Шарлотта Элизабет Диана. Затем родился третий ребенок - мальчик Луи Артур Чарльз.