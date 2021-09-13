Певица появилась на красной дорожке премии в откровенном наряде.

Американская певица Дженнифер Лопес пришла на красную дорожку музыкальной премии MTV Video Music Awards.

Она позировала в мегаоткровенном наряде, который едва скрывал ее аппетитные формы - черный топ с длинным рукавом и блестящая мини-юбка на завязках. Также Лопес распустила свои роскошные волнистые локоны и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

"Вау, круто", "Ты покорила мое сердце", "Самая красивая женщина на свете", "У тебя договор с дьяволом?", "Ты выглядишь такой красивой и чудесной", - пишут поклонники.

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Дженнифер Лопес достигла успеха в ряде профессиональных амплуа: она одна из самых успешных певиц своего поколения. Она является одной из самых высокооплачиваемых голливудских актрис и талантливая бизнесвумен, сумевшая обратить свою популярность в успешный модный бренд J.Lo.

Кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных испаноговорящих персон мира. Лопес продала более 75 миллионов записей по всему миру. 20 июня 2013 года Дженнифер Лопес была удостоена звезды на голливудской "Аллее славы".

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Автор: Диана Могилевич