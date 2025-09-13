Ведущая также ответила, планирует ли Илья возвращаться в Украину после окончания учебы в США.

Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая рассказала, на кого учится старший сын Илья.

Не секрет, что 22-летний парень получает образование за рубежом, а именно в США. Ведущая впервые заговорила, какую профессию он выбрал для себя.

"Илья выбрал IT по специализации Artificial intelligence (Искусственный Интеллект). Он решил это еще пять лет назад, когда это направление не было таким модным, как сейчас. Илья хотел работать в IT, но направление Искусственного Интеллекта ему подсказал его папа, который также причастен к сфере IT. Я уверена, что навыки сына сейчас, как никогда, пригодятся в Украине", - призналась Осадчая в интервью для NV.

Видео дня

Екатерина добавила, что старший сын после получения образования планирует вернуться домой.

"Конечно, по окончании учебы Илья собирается вернуться в Украину. Мы пока не знаем, где он будет работать, но я убеждена, что его место здесь. Я считаю, что чем больше людей получат качественную профессию, понимание, как работает этот рынок, и вернутся в Украину с этими знаниями, они станут нашим социальным капиталом на будущее", - отметила ведущая.

К слову, кроме сына Ильи у Екатерины есть еще двое сыновей: 8-летний Иван и 4-летний Данил.

Напомним, ранее актер Евгений Кошевой рассекретил, какую профессию выбрала для себя старшая дочь.

Вас также могут заинтересовать новости: