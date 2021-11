Со своим партнером актер Кэл Пенн познакомился, когда работал в администрации экс-президента США Барака Обамы.

Американский комедийный актер индийского происхождения Кэл Пенн (настоящее имя – Кэлпен Моди) совершил каминг-аут.

Об этом сообщает журнал People.

"Я раскрыл свою сексуальность по сравнению со многими другими людьми относительно поздно", – отметил он.

Актер написал мемуары You Can't Be Serious ("Ты ведь не серьезно?"). В них он впервые рассказал о своих отношениях с мужчиной.

Читайте также"Сделала меня счастливым": MELOVIN признался, кто подтолкнул его к каминг-ауту44-летний Пенн отметил, что недавно обручился со своим партнером Джошом, с которым он познакомился, когда работал в администрации бывшего президента США Барака Обамы. Они встречаются уже более 11 лет.

"Сегодня начинается неделя выпуска книги! Так рад поделиться с вами своими историями", – написал Пенн в своем Instagram.

Кэл Пенн: что известно об актере

Творческую карьеру Кэл Пенн начал в 1998 году.

Актер прославился благодаря комедийной трилогии "Гарольд и Кумар", а также ролям в сериалах как "24" и "Доктор Хаус".

С начала 2009 года до августа 2011 года занимал пост помощника главы отдела по связям с общественностью в администрации Барака Обамы.

Автор: Катерина Шварц