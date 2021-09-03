Все чаще и чаще зарубежные селебрити вслух говорят о своей личной жизни

Американские знаменитости знают, что обнародование своей личной жизни и ориентации не может причинить вреда их карьере, поэтому смело "открывают шторы своих спален". УНИАН поделится несколькими примерами таких смельчаков.

Ранее мы рассказывали о звездах, которые отлично выглядят в свои годы и, похоже, имеют в запасах несколько килограмм молодильных яблочках.

Джим Парсонс

Звезда сериала "Теория большого взрыва" - яркий пример того, как можно наутро проснуться знаменитым. Вместе с толпами поклонников и лучами славы пришли слухи о возможной гомосексуальности актера.

В 2012-м году Парсонс их подтвердил - более 10 лет он состоит в отношениях с арт-директором Тоддом Спиваком. В 2017-м пара их узаконила.

Эндрю Скотт

Коварный и харизматичный Мориарти из сериала "Шерлок" - одна из наиболее известных ролей Скотта. Карьеру свою актер начал еще в 1995-м году, но признание получил лишь после выхода сериала.

Скотт никогда особенно не скрывал своей ориентации, а в 2013-м году публично заявил об этом. Также сказал, что близкие приняли его позицию, но больше ничего журналистам узнать не удалось - актер тщательно скрывает от прессы свою личную жизнь.

Кристен Стюарт

Актриса, чей талант считается поистине уникальным - передать эмоции так, как она, вряд ли кому-нибудь по силам, по крайней мере, из ныне живущих людей. Слухи о бисексуальности звезды "Сумерок" распространились сразу после ее расставания с Робертом Паттисоном.

Стюарт встречалась со своей ассистенткой Алисией Каргайл, затем с топ-моделью Стеллой Максвелл, а с 2019-го года у нее роман со сценаристкой Дилан Майер и, похоже, там всё серьезно.

Синтия Никсон

Очаровательная Миранда из сериала "Секс в большом городе" - персонаж, который полюбился женщинам всего мира, благодаря харизме и невероятной энергетике актрисы Синтии Никсон.

15 лет она прожила в браке с мужчиной, родила двоих детей. Но в 2004-м году встретила Кристин Мариони - соц.работника, причем, познакомились женщины весьма нетривиально - на акции протестов. С тех пор Никсон призналась себе о своей ориентации и не расстается с Мариони ни на секунду. В 2011-м году пара поженилась, у них есть общий ребенок. Кроме того, Никсон и Мариони воспитывают детей Синтии от предыдущего брака.

Вентворт Миллер

Обворожительный красавчик, который обрел популярность благодаря главной роли в сериале "Побег". Для многих поклонниц стал ударом его каминг-аут, который Миллер совершил в 2013-м году.

Актер признался, что о своей ориентации догадался еще в юности, и период этот был невероятно сложным для него. Осуждение и агрессия окружающих привели к тому, что Миллер хотел покончить с собой, но, к счастью, этого не случилось.

Иэн МакКеллен

Актер, который сыграл белого мага в трилогии "Властелин колец", признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации более 30 лет назад. Такое заявление никак не повлияло на его карьеру, но о личной жизни МакКеллен не распространяется.

Он продолжает бороться за права ЛГБТ, оказывает материальную поддержку и посещает акции. Энергии у актера не отнимать, несмотря на то, что ему уже 82 года.

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Автор: Кристина Кащавцева