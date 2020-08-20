Загоревшая супермодель обнажилась для сексапильного снимка

Изабель Гулар показала новое фото.

Бразильская супермодель, более известная как одна из ангелов Victoria’s Secret Изабель Гулар опубликовала в Instagram откровенное фото.

Девушка предстала перед камерой голой. При этом на ней были украшения. А дополнили образ солнцезащитные очки. Стоит отметить, что девушка выглядит очень загоревшей.

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Автор: Диана Могилевич