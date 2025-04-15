Ирина Кудашова переживает по этому поводу.

Известная украинская актриса Ирина Кудашова, снявшаяся в популярном сериале "Школе", призналась, что сейчас весит всего лишь 38 килограмм.

На своей странице в Инстаграмм знаменитость рассказала, что 40 кило - это еще нормальный для нее вес, однако если вес снижается, то ее это начинает тревожить.

"Как только приближается лето - я начинаю терять вес. А сейчас я переболела... 40 килограммов - это еще ок, но когда я вижу 38 и что-то там - хана. И ничего не могу сделать. Реально Дюймовочка", - поделилась актриса.

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Чем известна Ирина Кудашова

Ирина Кудашова стала известна благодаря роли Вероники Тихоновой в телесериале "Школа".

В 2019 году состоялись съемки биографической драмы "Другой Франко", в которой Кудашова сыграла Иванну (Ася), дочь украинского писателя и общественного деятеля Петра Франко.

Известно, что Кудашова находится в отношениях со старшим мужчиной, однако его имени она не называет.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк пожаловался на проблемы со здоровьем.

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