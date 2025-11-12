Мнения поклонников певицы разделились.

Известная украинская певица Ирина Билык поделилась новым фото и спровоцировала активное обсуждение в сети. В своем Instagram исполнительница опубликовала селфи, сопроводив его вопросом, мимо которого не смогли пройти многие ее поклонники.

"Правда, почему-то раздражает, а ложь успокаивает. Как так получилось?" - спросила певица.

Некоторые пользователи обратили больше внимания на сам снимок и не скупились на комплименты в комментариях:

"Прекрасная", "Обожаю", "Красивая", "Быть собой для себя, не для других".

Остальные высказали свои мнения насчет утверждения и вопроса в подписи Билык:

"Потому что мир вверх дном. К сожалению". "На сегодняшний день болезненной и жгучей правды так много, что наше сознание ее уже не выдерживает", "Многие любят говорить правду в глаза другим, но когда говорят им, они не готовы ее слышать", "Ибо ложь всегда как сказка, а сказочки все любят", "Правду никто не воспринимает", "Ложь коварна, потому что от лукавого", "Это эволюционная адаптация, связанная с самой приятной картиной мировоззрения", "А меня наоборот, раздражает ложь. Да, правда не всегда сладкая, но и ложь вылезает боком! Так что, я выбираю правду, какая бы она ни была", "Правда у каждого своя", "Знать бы где та правда".

Напомним, ранее Ирина Билык призналась, в каких отношениях она сейчас с Дмитрием Коляденко.

