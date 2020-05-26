Автор "Гарри Поттера" опубликовала новую книгу, ее можно читать бесплатно

По словам Роулинг, новая книга для детей о "правде и злоупотреблении властью".

Британская писательница Джоан Роулинг, известная историями о приключениях Гарри Поттера, объявила о публикации новой книги для детей. Она называется "Икабог" (The Ickabog).

С сегодняшнего дня она доступна онлайн, поэтому дети, которые вынуждены сидеть дома из-за карантина, могут ее читать бесплатно. Как пишет The Guardian, бумажная версия книги выйдет в печать в ноябре.

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По словам Роулинг, новые сказочные приключения о "правде и злоупотреблении властью". Писательница уверяет, что годами откладывала публикацию этой истории. Поэтому ее сюжет не стоит связывать с какими-то современными событиями в мире. История "Икабог" разворачиваются в воображаемом мире, не связанном с другими известными работами Роулинг.

"Эта тема не стареет. Ее можно применить к любой эре или стране", - подчеркнула писательница.

С сегодняшнего дня и на протяжении следующих 34 дней разделы новой книги будут публиковаться на специальном сайте "сериями". В ноябре же кроме печатной версии выйдут также электронная и аудиокнига. А деньги от продажи Роулинг планирует пожертвовать проектам помощи для групп, пострадавших от пандемии коронавируса.

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Сегодня Роулинг также рассказала, что начала писать "Икабог" между работой над книгами о Гарри Поттере. Сначала она планировала опубликовать ее после выхода последней части из серии под названием "Гарри Поттер и Смертельные Реликвии". Но вместо этого она начала писать книги для взрослых, в частности роман "Случайная вакансия" и "Зов кукушки", которые были изданы под псевдонимом "Роберт Галбрайт". По словам писательницы, она хотела "на некоторое время отойти от детской литературы и держала первые очерки Икабога на чердаке".

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