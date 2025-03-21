Актер объявил, что планирует вернуться к работе.

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, известный по роли Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона", у которого в прошлом году обнаружили рак, сообщил радостную новость. Артист намекнул, что его онкология перешла в стадию ремиссии - состояние, когда симптомы болезни исчезают, и человек может жить полноценно.

О своем лечении знаменитость рассказал в комментарии для "Extra". По его словам, сейчас он находится в "фазе выздоровления". Более того, звезда даже готовится вернуться к работе в ближайшее время. Он сообщил, что хочет снова начать съемки в кино уже через месяц.

"Я чувствую, что вижу финишную линию. Я нахожусь в фазе исцеления, что замечательно. Я вернусь к работе в следующем месяце. Я действительно беру этот месяц, чтобы просто расслабиться", - поделился Ван Дер Бик.

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Он также поблагодарил организаторов американского шоу "Маска" за возможность принять участие в программе. Там он выступал в маске и было неизвестно, кто скрывается под ней. Актер отметил, что это дало ему возможность избежать упоминаний о его болезни на публике и тем временем продолжать борьбу с онкологией.

О своей болезни, как известно, артист впервые объявил в ноябре прошлого года. Тогда он отметил, что у него диагностировали рак толстой кишки, и проходит курс лечения. Звезда поделился, что последний год, когда он столкнулся с заболеванием, был "самым сложным" в его жизни.

Джеймс воспитывает шестерых детей от жены Кимберли. Во время лечения он не мог помогать любимой с бытом и детьми, что очень расстраивало актера. Он поделился, что сполна ощутил болезнь на себе и "посмотрел своей смерти в глаза".

"Я был в отъезде на лечение, поэтому я больше не мог быть мужем, который помогал бы жене. Я больше не мог быть отцом, который мог бы забрать своих детей, уложить их спать и быть рядом с ними. Я не мог быть кормильцем, потому что не работал", - добавил Ван Дер Брик.

Что известно о Джеймсе Ван Дер Бике

Впервые об актерском будущем артист задумался еще в 15 лет. Тогда он попросил, чтобы мама отвезла его в Нью-Йорк, чтобы там он начал свой профессиональный путь. Его дебют в профессии состоялся на Бродвее с пьесой Эдварда Олби "Finding the Sun". Уже через два года Ван Дер Бик сыграл главную роль в мюзикле Шенандоа и дебютировал на экране в фильме "Ангус".

В 1998 году на экраны вышел известный сериал "Бухта Доусона" с его участием. Там он сыграл главного героя Доусона Лири. Съемки в картине сделали его известным на весь мир. Артист получил награду "Тeen Choice Awards" в номинации "Лучший актер" и "Лучшая роль-прорыв", а также победил в "MTV Movie Awards".

Напомним, ранее известная украинская актриса Даша Малахова призналась, что у нее обнаружили рак. Она впервые рассказала о своей онкологии. Подробности звезда раскрывать не стала и только поддержала Янину Соколову за борьбу с болезнью.

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