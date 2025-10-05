Избранница Круза старше его почти на 10 лет.

Избранница младшего сына Виктории и Дэвида Бекхэмов попала под шквал хейта. Девушку раскритиковали за большую разницу в возрасте с 20-летним Крузом.

На днях британская звезда Виктория Бекхэм опубликовала в своем Instagram совместное семейное фото с Недели моды в Париже. На кадре можно разглядеть известных супругов вместе с двумя сыновьями Ромео и Крузом и дочерью Харпер. Также рядом с ними сидела избранница младшего сына - певица бразильского происхождения Джеки Апостел.

Именно на 29-летнюю исполнительницу свалился весь хейт, поскольку она старше своего бойфренда почти на 10 лет. Уже не впервые пользователи подчеркнули факт слишком большой разницы в возрасте пары.

Видео дня

"Почему 29-летняя встречается с 20-летним? Это просто странно. Я говорю о романе Джеки с Крузом", - написали в комментариях под постом Виктории.

Однако, девушка не растерялась и спокойно ответила, за что именно полюбила Круза.

"Потому что он добрый, веселый, умный, заботливый, целеустремленный, зрелый, талантливый, преданный, а еще довольно привлекательный", - написала Джеки.

Стоит отметить, что о романе пары впервые стало известно в июне 2024-го. В том же году Круз и Джеки официально подтвердили свои отношения и начали вместе появляться на публичных мероприятиях.

Напомним, что недавно Дэвид Бекхэм получил престижный титул от короля Чарльза III.

Вас также могут заинтересовать новости: