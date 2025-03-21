Даша Квиткова ответила, вернула ли девичью фамилию после развода

Блогерша показала доказательства.

Стало известно, поменяла ли фамилию известная украинская блогерша Даша Квиткова после развода. Так, Квиткова - это псевдоним девушки, а ее девичья фамилия - Матюнина.

После победы на шоу "Холостяк" она вышла замуж за телеведущего Никиту Добрынина, настоящее имя которого Владислав Вакулович. После официального оформления отношений Даша взяла фамилию супруга, поэтому в паспорте она значится как Дарья Вакулович.

Девушка никогда не рассказывала о том, вернула ли свою девичью фамилию после развода, однако недавно она засветила в своем Instagram фотографию, на которой видно табличку с ее именем и фамилией - Дарья Вакулович.

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Таким образом стало понятно, что блогерша не вернула свою девичью фамилию.

Известно, что у Даши и Никиты есть сын Лев. Хоть пара и развелась, но они оба заботятся о ребенке, малыш проводит время как с мамой, так и с папой.

Напомним, ранее Даша Квиткова ответила, свободно ли ее сердце.

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