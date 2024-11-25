Трегубова также рассказала, поддерживает ли связь с бывшим мужем.

Известная украинская актриса и ведущая, звезда сериалов "Реванш", "Коп из прошлого" Дарья Трегубова поделилась подробностями личной жизни. Знаменитость призналась, в каких она находится отношениях с бывшим мужем после развода, а также ответила, готова ли к замужеству с новым бойфрендом.

Как известно, телезвезда развелась с экс-возлюбленным - бизнесменом Дмитрием - еще в 2011 году. Тогда артистка рассказывала, что кризис в их браке начался с появлением на свет дочери Полины, которой сейчас уже 13 лет. Их разрыв отношений был скандальным.

Как и большинство пар, они ссорились и не могли прийти к согласию, однако, когда прошло немного времени, говорит Дарья, они нашли общий язык. Сейчас бывшие поддерживают связь и являются прекрасными родителями для своей дочери. Они распределили между собой обязанности, связанные с девочкой, и хорошо ладят.

"Я могу сказать, что мы прямо друзья, которые друг друга выручат и не только связаны ребенком. Конечно, мы ссорились при разводе, как все нормальные люди. Сейчас очень много времени Поля со мной. Когда Поля была младше, она жила у нас 50 на 50. Я настолько часто пропадала на съемках. Поля могла жить у папы совершенно спокойно, просто на созвоне. Мы договорились, что папа занимается всем, что связано с учебой, то есть, на родительские собрания он пойдет. У Димы более предсказуемый график, поэтому он может это делать. Я считаю, что мы нормально построили эту историю", - поделилась Трегубова.

Актриса также призналась, что после развода почти никогда не была одинока. Полгода назад она закрутила новый роман. Дарья намекнула, что новый бойфренд младше ее. Однако раскрывать своего избранника звезда пока что не хочет. Под венец Трегубова также пока что идти не спешит. Она мечтает о счастливой семье, но отмечает, что замужество не главное для нее.

"Для меня вопрос жить вместе и женитьба просто не является даже в первой тройке моих сейчас вопросов. Именно поэтому у меня теперь какие-то прекрасные отношения, когда ты перестаешь о чем-то париться и думать, как их улучшить, оно само начинает работать так, как должно. Но я, конечно, думаю, что рисовать себе прекрасные картинки, как я, такая пожилая, но стильная дама, иду под ручку с каким-то более молодым мужчиной рядом, это прекрасные картинки. Я думаю, они сбудутся в моей жизни", - добавила артистка.

Напомним, ранее Дарья Трегубова рассказала, как любимый реагирует на ее 13-летнюю дочь. Звезда поделилась, что они хорошо ладят.

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