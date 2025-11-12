Звезда сериалов поделилась кадром в сети.

Известная украинская актриса и ведущая развлекательного шоу "Я люблю Украину" Дарья Петрожицкая, которая ранее резко высказалась об игре телеведущей Леси Никитюк в кино, удивила архивным фото.

В своем Instagram звезда сериалов "Папик" и "Успеть до 30" опубликовала кадр, который был сделан 12 лет назад. Тогда Дарье было 22 года. Она позировала на камеру с короткой прической и в темных очках. По словам актрисы, такой ее мало кто видел или знал.

"2013 год. Мало кто меня такой знает/помнит. Но да, я когда-то была с каре и блонди (желтой)", - подписала фотографию Петрожицкая и добавила веселый смайлик.

Напомним, ранее актриса Ольга Сумская показала, как выглядела 24 года назад. Она опубликовала фотографии в сети, которые сделаны еще в 2001 году в Крыму, а именно в Феодосии. Тогда Сумской было примерно 35 лет. Звезду театра и кино засыпали комплиментами в комментариях.

