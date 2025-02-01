До того, как стать военным, ведущий буквально остался без ничего, а сэкономленные деньги отдал дочери.

Известный украинский ведущий и актер, а с 2022 года военный Даниэль Салем, который ранее прокомментировал слухи о романе с Lida Lee, потерял свой бизнес в начале большой войны. Знаменитость остался ни с чем, и начал заниматься военным делом, ведь у него уже был такой опыт.

До нападения оккупантов Салем был не только актером и ведущим, но и успешным ресторатором. Однако с началом полномасштабного вторжения он потерял ресторанный бизнес. После этого он решил стать военным, потому что всегда мечтал об этом.

"Я просто остался без работы. Но у меня появилась другая работа. В Ливане я служил в армии, и это была моя первая работа. Поэтому просто вернулся к своему делу, которым всегда хотел заниматься. Даже в детстве хотел быть военным", - рассказал шоумен интервью kp.ua.

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Звезда отметил, что сейчас у него нет дома, авто, сбережений - всего, что было до войны. Последние деньги он отдал дочери Санте-Луне и экс-супруге Марии. По словам Даниэля, он ни о чем не жалеет, а считает, что тот сложный период стал для него уроком, который научил его правильно расставлять жизненные приоритеты.

"Когда началась полномасштабная война, я просто потерял все. Все, что было в заначке, отдал Маше, моей бывшей жене, и Луне. Все продал. У меня ничего нет - ни авто, ни дома, ничего. Я сейчас это говорю, чтобы люди понимали, что иногда надо обнулиться. Такова жизнь. Не может быть всегда все классно. Надо обнулиться, чтобы понять, что нет ничего важнее, чем своя земля и своя семья", - рассказал Салем.

Сейчас, как признается военный, он тратит на себя совсем мало. Все заработанные средства он отдает дочери. Лишь некоторую часть от зарплаты оставляет себе и тратит сугубо на базовые потребности.

"Когда ты начинаешь жить с нуля, в любом случае строишь что-то новое. Все свои деньги, всю свою зарплату откладываю на счет моей дочери. На себя трачу совсем мало. Благодаря волонтерам у меня есть что одевать, они закрывают какие-то военные нужды. Очень им благодарен. А военному много и не надо. Тачка - военная. Что-то поесть? Яйца или картошку можно купить. Поэтому все, что есть, отдаю дочери с ее мамой", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал о проблемах со здоровьем после контузии. Ведущий пожаловался, что у него нет времени на лечение проблем со слухом и спиной.

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