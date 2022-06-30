Речь идет о маме его близкого друга и коллеге Паше Ли.

Украинский артист MELOVIN рассказал о том, что в течение последних месяцев он потерял двух близких людей. Певец подчеркнул - это нельзя простить. В одном из своих интервью мужчина раскрыл подробности.

MELOVIN говорит - крайне эмоционально переживал новость о том, что из жизни ушел актер Паша Ли. Он погиб в Ирпене, отдав детям бронежилет, чтобы защитить их.

Еще одним тяжелым событием стала смерть мамы его близкого друга.

"Мы праздновали вместе все праздники, свадьбу моей бэк-вокалистки. Она делала кейтеринг, когда мы снимали клип "Вітрила", когда присутствовала Монро. Она делала всем бутерброды. Это останется в памяти навсегда. Оно болит", - вспомнил Меловин.

Исполнитель утверждает - самое страшное, что происходит в войну - это гибель мирных людей. Такое нельзя простить никогда и ни при каких условиях.

"Такое нельзя простить. Война забирает у тебя не только дом, который можно потом отстроить, она забирает не только нервы, которые можно потом как-то поправить с психотерапевтом. Она забирает у тебя родных людей, которых ты никогда не сможешь вернуть, которых ты никогда не сможешь увидеть, что-то отпраздновать, что-то сказать", - резюмировал Меловин.

Напомним, MELOVIN рассказал, сколько денег собрал на благотворительном концерте в Луцке.

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