Женщина впервые заговорила о своей болезни.

Американская актриса Дженна Фишер, которая известна по сериалу "Офис" и фильму "Безбрачная неделя", рассказала о серьезной болезни.

50-летняя женщина призналась, что в конце прошлого года ей диагностировали онкологическое заболевание. Это произошло во время планового осмотра у маммолога. Дженна сделала УЗИ, после чего врачи увидели опухоль.

"Они нашли что-то в моей левой молочной железе. Назначили биопсию. 1 декабря 2023 года я узнала, что у меня тройной положительный рак молочной железы первой стадии", - написала Фишер в своем Instagram.

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Актриса добавила, что ей сделали операцию. Из-за того, что опухоль обнаружили на ранней стадии, она не успела распространиться. Но Дженна все равно прошла 12 курсов химиотерапии и еще три недели облучения, чтобы полностью избавиться от рака. О последствиях тяжелой борьбы с болезнью она пишет так:

"Я потеряла волосы во время химиотерапии, но благодаря замечательным парикам и шляпам с волосами, я смогла дождаться этого момента, чтобы рассказать обо всем, что со мной происходило. Сейчас мне уже лучше".

Что известно о Дженне Фишер

Дженна начала играть в театре еще в студенческие годы. Позже ее заметил агент по поиску молодых талантливых актеров. В 2001 году Фишер получила первую роль официантки в ситкоме "Крученный город". Затем она играла эпизодические роли в фильмах "То, что мне в тебе нравится", "Лучший работник месяца" и "Клиент всегда мертв".

Наибольшую популярность ей принесла роль Пэм Бизли в сериале "Офис". Кстати, за нее Фишер была номинирована на Прайм-тайм премию "Эмми" в категории "Лучшая актриса второго плана в комедийном телесериале" в 2007 году.

Напомним, ранее стало известно, что у украинской актрисы Екатерины Молчановой обнаружили рак. Сейчас она продолжает лечение.

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