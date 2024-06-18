Мужчина сейчас пытается побороть рак.

Пуэрто-риканский певец Дон Омар, который известен по хиту "Danza Kuduro" и снимался в фильме "Форсаж", рассказал об онкологическом заболевании.

46-летний мужчина опубликовал в Instagram фото из больницы и написал, что ему диагностировали рак. Подробности своего диагноза он решил не рассекречивать, однако отметил, что проходит курс лечения и всеми силами пытается побороть онкологию.

"Сегодня это так, но завтра у меня не будет рака. Добрые намерения хорошо воспринимаются. Скоро увидимся", - написал Омар и показал свою руку с красным браслетом.

Что известно о Доне Омаре

Певец Дон Омар, настоящее имя которого Уильям Омар Ландрон Ривера, известен своими песнями в стиле реггетон. Наибольшую популярность ему принесли композиции "Danza Kuduro", "Dale Don Dale", "Dile" и многие другие.

Первый его студийный альбом "The Last Don: Live" был продан количеством более миллиона копий. Омар сохранял первое место в хит-параде "Billboard's Top Latin Albums" в течение 15 недель подряд.

Также Дон является лауреатом премии "Грэмми" в номинации "Латиноамериканская музыка" и в апреле 2007 получил премию "Latin Billboard Award" в номинации "Лучший альбом года в стиле реггентон".

Напомним, ранее у известного американского продюсера и телевизионной звезды Крис Дженнер диагностировали рак.

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