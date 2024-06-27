Оккупанты присвоили дом родителей певицы.

Известная украинская певица Джамала впервые высказалась о незаконном присвоении и, по словам захватчиков, "национализации" ее имущества в родном Крыму. Исполнительница признается, что новость была ударом для нее, но сдаваться не планирует.

Оккупанты заявляли, что все "конфискованное" имущество, кроме дома, принадлежит артистке. Однако сама Джамала говорит, что это не так. Она указала, что все крымское имущество - это собственность ее родителей.

"Недавно появилась новость, что родительский дом в Крыму безосновательно забирает местная власть. Это ужасная и болезненная новость для всей нашей семьи. Вот как это осознать, что в цивилизованном мире происходит такой беспредел: сначала оккупируют территорию, а потом забирают там все?! Это - репрессии, это - депортация в современности! Это еще раз демонстрирует самоуправство, которое творит российская власть", - возмущенно заявила певица в интервью Insider.

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Джамала не будет молчать о произволе, который творят оккупанты. Она планирует придать этой теме огласку. По ее словам, дом, который враги отобрали у ее родителей, строился тяжелым трудом.

"К этому имуществу я не имею никакого отношения, это собственность моих родителей, они строили более двадцати лет. Каждый кирпич получали заработанными кровью и потом деньгами. И при чем здесь родители, в международный розыск объявили меня. Я не буду молчать, это точно. Если промолчу, россияне придут к другим крымским татарам, ко всем украинцам на оккупированных территориях, чтобы и дальше творить произвол", - добавила знаменитость.

К слову, оккупационные власти в Крыму отобрали у родителей артистки два земельных участка в Алуште, а также еще несколько объектов, о которых пока не говорят. Россияне уже успели продать недвижимое имущество и заработать на украинцах, чтобы обеспечить свою кровавую армию.

Причиной своих незаконных действий захватчики называли якобы поддержку Джамалой киевского режима и спонсирование ВСУ. Артистку обвинили в "осуществлении в отношении РФ недружественных действий".

Напомним, ранее Джамала показала новое фото младшего сына и поздравила его с праздником.

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