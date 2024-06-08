Российские оккупационные власти продолжают вести захватническую политику в аннексированном Крыму. Они присваивают имущество на полуострове, которое принадлежит украинцам. Среди них оказалась и известная украинская певица Джамала.
Отбирая имущество у граждан, оккупанты называют это "национализацией". Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что у Джамалы хотят забрать ее имущество, которое находится в Крыму.
Спикер так называемого российского парламента Крыма Владимир Константинов объявил о новом пакете имущества, которое собираются украсть у украинцев. Речь идет об активах 110 украинских физических и юридических лиц. В списке также имя исполнительницы.
"Среди людей, имущество которых попадает под национализацию, упоминается и Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как певица Джамала", - указано в заявлении.
Сама артистка пока никак не отреагировала на заявления оккупантов.
Отметим, что в апреле 2020 года Джамале запретили въезжать в РФ 50 лет. А в октябре 2023 года в стране-агрессорке она была подана в розыск. Причиной стал пост певицы в соцсети о зверствах захватчиков в Буче.
Более того, россияне даже заочно арестовали знаменитость в ноябре 2023 года. Однако сама Джамала не слишком озабочена такими действиями оккупантов и назвала их решение абсурдным.
Напомним, ранее Джамала ответила, когда планирует выступить в родном Крыму. Певица заявила, что относится к выступлениям на полуострове очень ответственно.