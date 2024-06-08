Оккупанты называют такие действия "национализацией".

Российские оккупационные власти продолжают вести захватническую политику в аннексированном Крыму. Они присваивают имущество на полуострове, которое принадлежит украинцам. Среди них оказалась и известная украинская певица Джамала.

Отбирая имущество у граждан, оккупанты называют это "национализацией". Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что у Джамалы хотят забрать ее имущество, которое находится в Крыму.

Спикер так называемого российского парламента Крыма Владимир Константинов объявил о новом пакете имущества, которое собираются украсть у украинцев. Речь идет об активах 110 украинских физических и юридических лиц. В списке также имя исполнительницы.

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"Среди людей, имущество которых попадает под национализацию, упоминается и Сусана Алимовна Джамаладинова, известная как певица Джамала", - указано в заявлении.

Сама артистка пока никак не отреагировала на заявления оккупантов.

Отметим, что в апреле 2020 года Джамале запретили въезжать в РФ 50 лет. А в октябре 2023 года в стране-агрессорке она была подана в розыск. Причиной стал пост певицы в соцсети о зверствах захватчиков в Буче.

Более того, россияне даже заочно арестовали знаменитость в ноябре 2023 года. Однако сама Джамала не слишком озабочена такими действиями оккупантов и назвала их решение абсурдным.

Напомним, ранее Джамала ответила, когда планирует выступить в родном Крыму. Певица заявила, что относится к выступлениям на полуострове очень ответственно.

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