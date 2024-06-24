Ее малыш празднует первый месяц жизни.

Украинская певица Джамала, которая недавно родила третьего ребенка, показала новое фото малыша.

В частности, артистка отметила, что маленькому Алиму сегодня, 24 июня, исполнился месяц. По случаю праздника Джамала опубликовала в Instagram кадр с сыном в кроватке и открытку, на которой написано: "Сегодня мне 1 месяц".

"Собираю воспоминания", - подписала певица.

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К слову, лицо мальчика артистка решила не показывать подписчикам.

Что известно о детях Джамалы

Джамала является многодетной мамой. Она воспитывает троих сыновей с мужем Сеитом-Бекиром Сулеймановым.

Первенца супруги назвали Эмир-Рахман. Мальчику сейчас 6 лет. Летом 2020 года певица родила второго сына Селима-Гирай. А через четыре года Джамала объявила о пополнении в семье и родила мальчика Алима.

40-летняя артистка рассказывала, что третья беременность была для нее самой тяжелой. Она активно ездила за границу с выступлениями в поддержку Украины с сильным токсикозом.

Напомним, ранее Джамала кардинально сменила имидж и показалась в новом образе.

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