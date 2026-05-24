'Просто ад': звезды украинского шоу-бизнеса отреагировали на атаку россиян на Киев

Они выразили соболезнования пострадавшим и рассказали, как пережили эту ночь.

В ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего в городе произошли пожары, зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Пострадали все районы города. Уже известно о двух погибших и более 20 пострадавших. Враг запустил по Украине около 30 баллистических ракет, 600 дронов, более 50 крылатых ракет и "Орешник".

Звезды украинского шоу-бизнеса уже отреагировали на агрессию россиян в своих соцсетях и выразили соболезнования пострадавшим. Например, певица Skylerr показала фото горящего столичного ТЦ и эмоционально написала о шумной ночи.

"Я просто не знаю, как описать весь ужас сегодняшней ночи в Киеве. Просто ад!" – написала артистка в своем Instagram.

Певица София Ротару также показала в своем Instagram кадры с последствиями атаки врага и лаконично подписала "Киев, 24.05. 2026".

Отреагировала на обстрел и актриса Наталка Денисенко. Она рассказала, что ее маленький сын Андрей слышал взрывы и успокоил ее, сказав, что это украинские защитники отбивают вражеские ракеты.

"Вот такую ночь нам устроили соседи... Андрюша проснулся и так спокойно говорит: "Мама, я знаю, что это наши отбивают". Спасибо нашим силам ПВО", – написала Наталка в своем Instagram.

Жена певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – также показала, как пряталась с сыном Михаилом во время обстрелов.

"Ужасная ночь", – лаконично подписала кадр блогерша в своем Instagram.

Певица KOLA тоже не смогла сдержать эмоций.

"Я просто в шоке от этой ночи. Они просто все там нах*н сошли с ума! Ироды", – написала артистка в Instagram.

Хореограф Елена Шоптенко тоже высказалась о тяжелой ночи в своем Instagram так:

"Сегодня ночь в Киеве была очень тяжелой. Я, честно говоря, никогда такого не слышала. И проснулась с тревогой и сильным ощущением скованности в теле, что невозможно было разогнуться и собраться".

