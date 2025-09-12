Актер служил с начала полномасштабного вторжения.

Бывший муж Наталки Денисенко, актер и военнослужащий Андрей Фединчик сообщил, что уволился со службы в Вооруженных силах Украины, и назвал причину.

В своем блоге в Instagram Фединчик заявил, что в связи со здоровьем он уволился из ВСУ. Сейчас он имеет статус непригодного.

"Конечная остановка на маршруте операция - реабилитация - ВВК - непригоден к военной службе", - написал Андрей.

Актер отблагодарил работников больницы, где проходил реабилитацию, а также своего командира и собратьев. Он отметил, что продолжит помогать армии и поощрил это делать своих сторонников.

"Сам делаю и всех приглашаю постоянно помогать нашей армии, я изнутри знаю, как это важно. В такие времена нам следует держаться вместе", - заявил Фединчик.

Напомним, что Андрей Фединчик вступил в ряды Вооруженных сил в начале полномасштабного вторжения России в Украину. В декабре 2024-го военный перенес сложную операцию на позвоночнике, после чего проходил длительную реабилитацию.

В мае Фединчик развелся со своей женой Денисенко. Иск на разрыв брака подала Наташа, супруги не прибыли на судебное заседание, а официальной причиной назвали исчезновение чувств. Пара прожила вместе 8 лет. У них родился общий сын Андрей.

