Владимир отметил, что они очень изменились за последние годы.

Звезда фильмов "Конотопская ведьма" и "Друзья по контракту" актер-воин Владимир Ращук рассказал, как война повлияла на отношения с женой.

Мужчина отметил, что Виктория сложно приняла его решение пойти в ВСУ. Однако тогда он был настроен решительно и только спросил у избранницы несколько важных вопросов.

"Я тогда сказал ей всего несколько фраз. Первое, что спросил: "А если бы ты была на моем месте, как бы поступила?" Была большая пауза. А потом продолжил: "Если я не уйду, как будешь потом на меня смотреть? Как будешь со мной жить, зная, что под юбкой прятался?". И она собрала мне рюкзак", - вспомнил Ращук в интервью изданию OBOZ.UA.

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Сейчас супруги редко видятся. По словам актера, война повлияла на их отношения, об этих изменениях Владимир сказал так:

"С одной стороны, наши чувства очень обострились. С другой, мы столкнулись с тем, что каждый раз, каждую ротацию из Киева уезжает один человек и остается - один. А возвращается совсем другой человек, и встречает его - такой же изменившийся. И нам нужно как бы снова знакомиться. И это каждый раз большая работа. Психологически, признаюсь, очень тяжело, тем более, что мы оба максималисты. Мне очень непросто там, но и ей здесь - в режиме постоянного ожидания, поставив свою жизнь на паузу - это нелегко".

Напомним, ранее известный актер-воин Владимир Ращук высказался о русском языке во время войны в Украине.

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