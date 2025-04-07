Знаменитость поделился, смог ли бы он прожить на эти средства.

Известный украинский певец Павел Зибров откровенно рассказал о своей пенсии. Народный артист Украины сообщил, что недавно ему повысили размер ежемесячных выплат и раскрыл, какую сумму получает сейчас.

В комментарии для программы "Тур звездами" на Люкс ФМ Павел Николаевич поделился, что сейчас размер его пенсии составляет 8400 гривень. По словам звезды, этих средств ему бы не хватило на жизнь. Однако сейчас он не жалуется, поскольку продолжает вести концертную деятельность, которая приносит ему значительно больший доход.

А вот эти 8 тысяч гривень он обычно тратит на топливо для своего авто. Зибров говорит, что этой суммы ему достаточно, чтобы заправить машину. А больше, как делится исполнитель, ему некуда тратить деньги. Сейчас средства идут только на закрытие базовых потребностей и зарплаты для команды, крупных покупок певец не делает.

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"Пенсию мне подняли. Сейчас уже 8400 грн. Хватает два раза бак заправить, дизель. Я уже накопил на дачу, машину, все, что есть в квартире. Уже все есть! Куда тратить деньги. Тем более я молодой пенсионер "заслуженный", - рассказал знаменитость.

Он признался, что тратить небольшие средства на свою жизнь ему помогает его собственный сад, пруд и огород, где артист сам выращивает все необходимые овощи и фрукты. Это позволяет ему быть экономным и при этом заниматься любимым делом.

"Поскольку я живу в селе, у меня все свое: самогонный аппарат, самый большой в шоу-бизнесе сад с 60 фруктовыми деревьями, пруд со всякой рыбой, огород с капустой, картошкой... Сколько мне надо? Консервация тоже есть. На бензин только надо", - добавил исполнитель.

Напомним, ранее Павел Зибров рассекретил имя знаменитости, которая помогла Ирине Билык стать звездой. Он отметил, что карьера артистки почти с самого начала была успешной благодаря одному человеку. Артист рассказал также, какие у него отношения с певицей.

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