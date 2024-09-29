Он также ответил, имеет ли сейчас бронь.

Украинский актер театра и кино Владимир Николаенко, который стал звездой сериалов "Последний москаль" и "Большие вуйки", рассказал о повестке.

В прошлом году появилась информация от его коллеги Богдана Бенюка, что 54-летнего мужчину мобилизовали. Однако Владимир отмечает, что было требование от директора театра оформить документы в ТЦК.

Он прошел врачебную комиссию, получил заключение и через три дня пришел в военкомат.

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"Мне вручили повестку с отсрочкой на три дня - попрощаться с родными. Отправили на Чернигов. Помню, выстроили среди леса всех новоприбывших, приехали ребята из части. Спрашивают: "Сколько лет?" Кто-то отвечает: "40". Говорят: отходите влево. Меня спрашивают, отвечаю: "54". Машут рукой - вправо. И со мной там оказались еще несколько товарищей моего возраста. Нас вернули обратно в Киев. В ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас в эту часть, значит, пойдете в другую. Вот вам еще одна повестка". Но и там меня не взяли. Эти карусели продолжались месяц, морально было тяжело", - рассказал Николаенко в интервью изданию OBOZ.UA.

Он также отметил, что тяжелее всего тот период переживала его жена. Ведь их общий сын уже тогда служил в ВСУ, поэтому женщина волновалась вдвойне.

"Говорила мне: "От переживаний подкашиваются ноги". Однако у меня не было мыслей, что надо отлинять или что-то такое. Но потом меня вернули в театр, сейчас есть бронь".

Напомним, ранее сын ведущего Игоря Пелыха показался в Курской области.

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