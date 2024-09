Артистка решила уйти с большой сцены.

Популярная британская певица Адель, которая во второй раз выходит замуж, объявила о паузе в карьере. Исполнительница объяснила, почему решила уйти с большой сцены.

На днях Адель завершила ряд шоу в Мюнхене, Германия. Артистка дала 10 концертов. Для нее построили даже мини-городок с огромной сценой длиной более 200 метров. На каждом выступлении знаменитости было около 80 тысяч поклонников.

Как пишет Sky News, после загруженного графика в Германии Адель также даст несколько концертов в Лос-Вегасе осенью этого года, после чего она планирует взять паузу в творчестве.

Во время последнего шоу в Мюнхене исполнительница заявила, что выступления в США будут последними в ее карьере. Она поблагодарила всех фанатов за поддержку и подчеркнула, что хочет отдохнуть от публичности.

Адель отметила, что планирует прожить жизнь, которую строила последние 7 лет, поэтому в ближайшее время она исчезнет из инфопространства и посвятит себя родным.

"Я хотела бы поблагодарить вас за то, что пришли на мое шоу. У меня осталось 10 шоу в Лас-Вегасе. Это, очевидно, будут мои последние шоу. После этого я не буду видеться с вами очень долго, но я буду постоянно вспоминать об этих концертах. Они навсегда в моем сердце. Это было потрясающе. Мне просто нужен отдых. Я провела последние семь лет, строя новую жизнь для себя, и я хочу жить этим сейчас, я хочу жить своей новой жизнью", - заявила Адель.

К слову, певица уже более 3 лет в отношениях с 42-летним спортивным агентом Ричем Полом, о помолвке с которым она объявила во время концерта. Ранее знаменитость была в браке с инфестбанкиром Саймоном Конеки. Пара обручилась в 2016 году, но в 2019 году они объявили о разводе. Еще до бракосочетания у них родился сын Анджело, которому сейчас 12 лет.

Как известно, Адель стала обладательницей 16 премий "Грэмми". Ее знаменитая песня "Skyfall" получила премии "Оскар" и "Золотой глобус", как саундтрек фильма о Джеймсе Бонде. Также среди хитов певицы "Rolling in the Deep", "Someone Like You", "Hello", "Set Fire to the Rain".

