Певица и ее жених пока не комментируют эту тему.

Известная британская певица Адель, которая недавно решила уйти с большой сцены, выходит замуж во второй раз. Об этом пишет издание The Sun.

Слухи о том, что звезда и ее избранник спортивный агент Риччи Пол оформили официально свои отношения ходили достаточно давно. Однако на днях иностранным СМИ удалось сделать новые фото, на которых пара выходила из ресторана. Адель скрывала свое лицо от камер, однако таким образом засветила дорогое кольцо на пальце.

Инсайдер отметил, что предложение руки и сердца произошло на прошлой неделе.

"Риччи подарил ей невероятное кольцо с бриллиантом в четыре карата. На следующий вечер они отпраздновали с шампанским в пожарной части Чилтерна", - отметил инсайдер и добавил, что известие о предстоящей свадьбе влюбленные уже сообщили родным и друзьям.

По слухам, пара планирует сыграть свадьбу в конце 2025 года.

Что известно об Адель и ее личной жизни

Адель является лауреатом 15 премий "Грэмми" и первой певицей, которая смогла одержать победу в номинациях "Альбом года", "Запись года" и "Песня года" дважды. Песня "Skyfall" в ее исполнении получила премии "Оскар" и "Золотой глобус".

В 2011 году звезда начала встречаться с бизнесменом Саймоном Конекки. Через год у них родился сын Анджело Джеймс Конекки. Затем пара тайно поженилась, но уже в 2019 году стало известно об их разводе.

Позже у Адель закрутился роман с Риччи. Интересно, что сейчас пара пока публично ничего не комментирует, а сама певица редко говорит о личном.

Напомним, недавно стало известно, что Эмма Робертс выходит замуж за актера-красавчика.

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