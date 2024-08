Знаменитость похвасталась роскошным кольцом.

Знаменитая британская певица Адель подтвердила, что во второй раз выходит замуж. Во время своего концерта в Мюнхене, Германия, 9 августа, исполнительница объявила о помолвке.

Как известно, избранником артистки стал 42-летний основатель Klutch Sports Group, спортивный агент Рич Пол. Пара в отношениях уже более трех лет. Мужчина месяц назад тайно сделал артистке предложение в ее родном городе Тоттенхэм, Великобритания.

Издание The Daily Mail сообщает, что во время выступления 36-летняя Адель похвасталась своим кольцом с бриллиантом. Она на многотысячную аудиторию заявила, что во второй раз выходит замуж.

Исполнительница заметила фаната с плакатом, на котором было написано: "Ты выйдешь за меня?". Артистка решила ответить и сказала: "Я не могу выйти за тебя замуж, потому что я уже выхожу замуж, но я ценю это, спасибо".

После этого Адель показала свое кольцо. Поклонники поддержали певицу и громко аплодировали ей.

К слову, ранее знаменитость была замужем за инфестбанкиром Саймоном Конеки. Пара обручилась в 2016 году, но в 2019 году они объявили о разводе. Супруги состояли в отношениях 8 лет. Еще до бракосочетания у них родился сын Анджело, которому сейчас 12 лет.

Адель - известная на весь мир исполнительница и авторка песен. Она стала обладательницей 16 премий "Грэмми". Ее легендарная композиция "Skyfall" получила премии "Оскар" и "Золотой глобус", как саундтрек фильма о Джеймсе Бонде.

Также среди хитов Адель "Rolling in the Deep", "Someone Like You", "Hello", "Set Fire to the Rain".

Напомним, ранее Адель заявила, что решила уйти с большой сцены. Знаменитость ставит на паузу свою музыкальную карьеру.

