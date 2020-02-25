Обвиненный в домогательствах Пласидо Доминго попросил прощения у женщин, которых обидел

Всемирноизвестный тенор заявил, что готов взять на себя "всю ответственность".

Испанский оперный певец Пласидо Доминго, которого женщины обвиняли в секс-домогательствах, извинился перед ними за боль, которую им причинил.

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"Я понимаю женщин, которые наконец почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы висказаться. И я хочу, чтобы они знали, что мне искренне жаль, что я причинил им боль", - говорится в заявлении исполнителя. Он также готов взять на себя "всю ответственность" за содеянное, хотя раньше и отрицал все обвинения, передает ТСН.

"Теперь я понимаю, что некоторые из этих женщин могли бояться объясниться честно, потому что они переживали, что это повлияет на их карьеру. Хотя это не было моим намерением, никто и никогда не должен чувствовать себя таким образом", - отметил Доминго.

В связи с этим певец указал, что рассчитывает приложить усилия, чтобы "никому не пришлось проходить через это".

Напомним, в прошлом году сразу девять женщин обвинили Доминго в сексуальных домогательствах. Позже еще 11 женщин обвинили тенора в домогательствах, которые с 80-х годов страдали от ухаживаний испанского тенора.

Сам 79-летний Доминго сначала подчеркивал, что "обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц являются чрезвычайно угнетающими". По его словам, жесты, которые ранее считались проявлением галантности, сегодня воспринимаются совсем по-другому из-за изменения в культуре.

Однако секс-скандал сильно сказался на карьере тенора. В октябре прошлого года он оставил пост генерального директора оперы в Лос-Анджелесе, также он отменил выступления в Метрополитен-опере в Нью-Йорке. Опера Сан-Франциско также объявила байкот певцу из-за обвинений. А недавно стало известно, что Пласидо Доминго не будет выступать и в Токио перед олимпиадой.