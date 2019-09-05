Оперного певца Доминго обвинили в домогательствах еще 11 женщин

По словам жертв певца, он без разрешения прикасался к ним, пытался целовать в губы и звонил поздно ночью.

Певица Анджела Уилсон и еще 10 женщин, имена которых не называются, обвинили оперного певца Пласидо Доминго в домогательствах.

Читайте такжеС актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствахКак передает Snob, Уилсон работала с Доминго в 2000 году в Вашингтонской опере.

По ее словам, перед одним из выступлений тенор схватил ее за грудь в гримерке. Другие женщины обвинили певца в прикосновениях без разрешения, попытках неожиданно поцеловать их в губы, звонках поздно ночью и навязчивых приглашениях на встречи.

Одна из сотрудниц театра рассказала, что Доминго старались не оставлять в одиночестве с молодыми женщинами, а на корпоративы звали его жену Марту, поскольку при ней он вел себя «хорошо».

Женщины решили рассказать о домогательствах Пласидо Доминго после того, как вышло первое расследование о певце в августе.

Как сообщал УНИАН, восемь певиц и танцовщица обвинили тенора в том, что он периодически приставал к ним. Сам он все обвинения отрицает.

После выхода материала в США отменили два выступления певца. Оперный театр в Лос-Анджелесе, в руководство которого входит Доминго, проводит собственное расследование.