Всемирно известного оперного певца Пласидо Доминго обвинили в домогательствах

О домогательствах со стороны певца заявили сразу девять женщин.

Всемирно известного испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинили в домогательствах.

Сразу девять женщин рассказали AP о "харассменте" со стороны легендарного артиста.

Восемь певиц и одна танцовщица заявили, что домогательства со стороны женатого Доминго длились с конца 80-х годов, в том числе на площадках, организованных компаниями, где певец занимал руководящие должности.

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Одна из жертв заявила, что тенор лез ей под юбку, еще несколько женщин рассказали, что певец цеплялся к ним с поцелуями.

В дополнение к девяти обвинителям полдюжины других женщин сказали, что неприличные намеки со стороны Доминго заставили их чувствовать себя некомфортно. В том числе одна певица заявила, что он неоднократно приглашал ее на свидания после того, как нанял ее, чтобы спеть серию концертов с ним в 1990-х годах.

Помимо этого, ещё три десятка певиц, танцовщиц, музыкантов оркестра, работников закулисья, преподавателей вокала и администраторов рассказали, что были свидетелями неадекватного сексуального поведения Доминго и что он безнаказанно преследовал молодых женщин.

Сам певец на вопросы о конкретных инцидентах не ответил, но опубликовал заявление, в котором говорится: “утверждения этих неназванных лиц, относящиеся к событиям 30-летней давности, вызывают глубокую тревогу и поданы неточно".

Как сообщал УНИАН, с актера Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальных домогательствах.