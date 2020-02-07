"Наган 1939 года": Панин похвастался встречей с фашистом из "Брата-2" (видео)

Алексей Панин рассказал, что Константин Мурзенко ему "не просто друг, а брат".

Скандальный российский актер Алексей Панин похвастался встречей с актером и режиссером Константином Мурзенко, который сыграл роль «фашиста» в фильме Алексея Балабанова «Брат-2».

Видео встречи с актером Панин выставил на своей странице в Instagram.

«Константин Мурзенко мне не просто друг, а Брат. Я счастлив что он не отказал, и снялся в моём фильме», - написал он.

«Свой своему поневоле брат. Народная фашистская поговорка», - прокомментировал Панин второе видео с Мурзенко, в котором они хвастаются старым пистолетом.

Напомним, Константин Мурзенко приобрел популярность после небольшой роли «фашиста» в фильме «Брат 2».

Как сообщал УНИАН, Российская поп-певица Глюкоза (Глюк'oZa), призналась, что иногда может заскочить к скандальному актеру Алексею Панину на курсы минета.