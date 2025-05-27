Узнайте, в какой стране за празднование Нового года вас могут оштрафовать или даже посадить.

Новый год - один из самых любимых праздников украинцев, который до войны отмечался с большим размахом. Сейчас из-за комендантского часа ночные мероприятия запрещены, однако в мире новогодняя ночь не обходится без фейерверков и концертов.

Однако не все страны имеют теплое отношение к Новому году. В некоторых регионах он не отмечается или вообще запрещен законом. В основном это касается нехристианских государств, которые имеют альтернативный календарь.

В какой стране запрещено праздновать Новый год

В исламе привычный нам день не является праздником, а его отмечание считается грехом. Причина, почему мусульманам нельзя отмечать Новый год, в том, что 1 января начинается григорианский календарь, придуманный христианами. Последователи ислама пользуются лунным календарем хиджра. Новый год чужд для их культуры. В некоторых мусульманских странах за празднование можно получить штраф или даже тюремный срок, сообщает издание Brille.

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Бруней

В этом султанате действуют законы шариата. Публичное празднование Нового года наказывается штрафом в размере 20 тысяч брунейских долларов или 5 годами тюрьмы. А за продажу и владение фейерверками и петардами можно сесть на срок от 5 до 15 лет. Не мусульманам разрешено встречать новогоднюю ночь в частном порядке.

Сомали

Здесь новогодние мероприятия запрещены, поскольку противоречат исламской культуре и провоцируют радикальные группировки. Полиция проводит разведку в городах и пресекает любую подготовку к празднику.

Таджикистан

Новогодние атрибуты и символы запрещены в школах, университетах, общественных местах. Правительство запрещает публичное празднование.

Саудовская Аравия

Саудиты запрещали Новый год до 2016 года, а религиозная полиция следила за соблюдением закона. В последнее время страна стала более либеральной, а в Эр-Рияде даже проводится тематический фестиваль.

Какие религии не отмечают Новый год

Есть государства, где празднование не запрещено, а просто не принято. 1 января в них является обычным рабочим днём, а год официально начинается в другие даты.

Израиль

Израильтяне живут по еврейскому календарю и широко празднуют священный иудейский праздник Рош ха-Шана, что наступает осенью.

Иран

Жители этой страны торжеством начала года считают Навруз - день весеннего равноденствия. 1 января для них - будний день.

Китай

Украинцам хорошо известно, какая национальность не отмечает Новый год 1 январе. В нашей стране популярен Китайский Новый год, который выпадает на период между 21 января и 20 февраля.

Вьетнам

Вьетнамское начало года называет Тет и очень популярно в народе. Празднование сопровождается фестивалями, салютами, обменом подарков, и имеет давние народные верования. Выпадает на вторую половину зимы.

Бангладеш

Вместо григорианского календаря здесь действует бенгальский, в котором год начинается 14 апреля. Бенгальцы называют его Бойшакх и проводят в красивых нарядах, семейных посиделках и при этом без алкоголя.

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