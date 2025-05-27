Модный стилист и дизайнер украшений дала совет женщинам 50+, которые хотят выглядеть лучше.

Женщины, перешагнувшие отметку в 50 лет, часто делают некотрые ошибки в уходе за собой. 57-летняя бьюти-инфлюенсер поделилась своими секретами.

Издание Parade пишет, что 57-летняя Карла Рокмор 20 лет проработала модельером, а затем переключилась на дизайн ювелирных украшений. Во время пандемии Covid-19 она начала публиковать в соцсетях посты о моде и красоте для женщин 50+.

"Один из лучших советов по красоте, который я могу дать, - носить шляпу на солнце. Я также говорю женщинам, что с возрастом они должны начать использовать больше цветов. Хотим мы того или нет, но мы теряем немного блеска и коллагена, поэтому даже если вы девушка в стиле nude, то легкий розовый оттенок придаст лицу больше цвета и поднимет скулы", - рассказала дизайнер.

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Она посоветовала добавить больше цвета на губы.

"Недавно я узнала еще одну вещь, которая, на мой взгляд, очень полезна. Я наношу консилер, а затем иду заниматься своими делами. Оставляю его на 10 минут, чтобы он провалился в трещинки, а потом беру очень тонкую кисть и буквально скольжу по этим трещинкам, снимая излишки, после чего наношу немного пудры", - подытожила Рокмор.

Ранее УНИАН писал, что визажистка раскрыла гениальный трюк для макияжа глаз для женщин за 40 лет.

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