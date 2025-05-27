Группа Ziferblat также вспомнила, какие эмоции испытывала перед выступлением в Базеле.

Представитель Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025" в Базеле - группа Ziferblat - рассказал, с какими трудностями столкнулся во время участия в шоу.

Не секрет, что накануне выезда в Швейцарию солисту Даниилу Лещинскому диагностировали хронический ларингит, из-за чего ему запрещали петь. Однако благодаря поддержке врачей певец все же смог выйти на сцену и исполнил конкурсную композицию "Bird of Pray". Но, как говорят участники группы, это были не единственные проблемы. В частности, музыканты отметили, что чувствовали давление относительно участия в конкурсе из-за войны в Украине и результатов Нацотбора. А еще ментально им полуфинал показался сложнее, чем выступление в финале.

"Полуфинал был важной вехой. Для моего брата Валентина так точно. Он был сфокусирован на этом. Вы все видели это", - рассказал Даниил на пресс-конференции, вспоминая реакцию брата во время голосования, которая уже стала мемом в сети.

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Барабанщик группы Федор отметил, что они сильно нервничали перед выступлением. О том моменте он вспомнил так:

"Я пытался "зарядить" Даню. Выходил на сцену с мыслями, что сейчас будет наш золотой час. Сейчас надо "зажигать" и делать все возможное. Кажется, это сработало".

К слову, группа Ziferblat прошла в финал "Евровидения-2025", однако ведущие заставили понервничать музыкантов, ведь назвали их последними среди финалистов. А уже в гранд-финале украинцы снова "зажгли" сцену в Базеле и заняли 9 место.

Победителем конкурса стал представитель Австрии - певец JJ с песней "Wasted Love".

Напомним, ранее группа Ziferblat назвала имена украинских артистов, которых хотела бы увидеть на "Евровидении".

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