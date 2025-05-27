Пять знаков Зодиака попадут в 'черный список' Вселенной в июне

Этим знакам очень не повезет.

Июнь для некоторых знаков Зодиака может стать временем непростых испытаний. Неожиданные препятствия, эмоциональное выгорание, внутренние конфликты — всё это может ощущаться как начало "чёрной полосы".

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

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Июнь может начать сдвигать привычные опоры. Планы могут срываться, а эмоциональное напряжение — мешать здраво оценивать происходящее. Важно замедлиться и не принимать решения на пике эмоций. Это не провал, а период внутренней переоценки.

Дева

У вас может возникнуть ощущение, что всё идёт не по плану — особенно в работе. Могут появиться старые ошибки или обязанности, от которых вы устали. Июнь потребует дисциплины, но и напомнит: пора обновить подход. Переутомление — ваш главный враг.

Скорпион

Начало лета может вскрыть болезненные темы в отношениях. Возможны ссоры, недопонимание или ощущение предательства. Не всё можно контролировать — иногда нужно отпустить. Ваши эмоции будут особенно остры — берегите себя.

Козерог

Финансовые и профессиональные вопросы могут обостриться. Возможно, вы почувствуете, что усилия не приносят нужного результата. Июнь станет вызовом для вашей привычной стратегии: гибкость и адаптация станут главными навыками.

Рыбы

Вы можете оказаться в эмоциональной ловушке: сомнения, усталость, ощущение, что никто не понимает. Важно не уходить в изоляцию, а наоборот — искать поддержки. Июнь не время для уединения, а момент, чтобы научиться просить помощи.

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