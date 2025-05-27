Известный украинский певец сделал предложение своей девушке (фото)

Это романтическое событие произошло в красивую дату.

Певец Андрей Самчук, более известный как SAMCHUK, сделал предложение своей возлюбленной Кристине. Это романтическое событие произошло в красивую дату - 20.05.2025.

Так, артист пригласил свою любимую на побережье, на красивую локацию, где ее ждали свечи, цветы, музыканты и, конечно же, признание в любви и предложение выйти замуж.

В этот романтический момент Самчук встал на одно колено и протянул Кристине кольцо. Девушка от радости заплакала, а затем согласилась. Позже Самчук устроил фейерверк.

Видео дня

К счастливой паре присоединились и их друзья, которые поздравили жениха и невесту с таким важным событием.

Чем известен SAMCHUK

Первый его хит "Вона" собрал более 4 миллионов прослушиваний. А вот песня "Мадам" набрала в два раза больше. Этот трек стал вирусным в сети.

Дополнительной славы для SAMCHUK принесло сотрудничество с певицей Domiy. Они выпустили чувственный хит "Про осінь", который достиг около 5 млн прослушиваний.

Также очень популярной песней стала "Яка шикарна леді".

Вас также могут заинтересовать новости: