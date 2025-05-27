Актер откровенно рассказал о состоянии здоровья.

Известный актер Джеки Чан, получивший известность благодаря кинолентам "Новый кулак ярости", "Змея в тени Орла", "Пьяный мастер" и "Доспехи Бога", рассказал о своем физическом состоянии.

Не секрет, что на протяжении всей своей карьеры Чан всегда поражал своими смелыми трюками, которые выполнял без дублеров. Однако из-за этого он неоднократно получал серьезные травмы на съемочных площадках, например, самая опасная из них была во время съемок фильма "Доспехи Бога", когда актер упал с дерева и разбил себе череп. Но в недавнем интервью изданию Independent звезда кино отметил, что часто получает положительные отзывы от зрителей за свою экстремальную работу.

"Люди называют меня "суперзвездой". Они называют меня "легендой". И это как: "Спасибо". Это означает, что все эти годы, то, что я делаю - все эти годы, когда я рискую своей жизнью, чтобы делать такую работу - они что-то значат", - отметил Джеки.

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71-летний актер также добавил, что сейчас состояние его здоровья изменилось. В частности, Джеки уже не может делать экстремальные трюки на экране без помощников.

"Раньше я мог бы сделать тройной удар ногой. Затем делал двойной удар ногой. Теперь я делаю только один удар ногой. Если мне придется спрыгнуть со здания, извините - мне сейчас нужен каскадер или дублер. Но если это просто обычная драка, то я делаю это сам", - признался Чан.

Что известно о Джеки Чане

Джеки Чан начал свою актерскую карьеру в 1962 году. За свой талант он получил немало престижных наград, например, в 2016 году стал обладателем премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Также несколько лет назад Чан находился на 11-м месте рейтинга Forbes среди самых высокооплачиваемых актеров.

Напомним, ранее Джеки Чан изъявил желание вступить в компартию Китая.

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