Их фаворитами стали как сольные исполнители, так и группа.

Группа Ziferblat, которая в этом году представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Базеле, ответила, каких украинских артистов хотела бы видеть в будущем на шоу.

По словам музыкантов, они ждут уже несколько лет одну исполнительницу, которая все никак не пробует свои силы в Нацотборе. Речь идет о певице Кажанне. Она известна по песням "Усмішка", "Найгірша", "До завтра" и многими другими треками.

Также Ziferblat интересно увидеть на международной сцене Виталия Козловского, который сейчас снова на пике популярности после того, как выплатил долг экс-продюсеру Игорю Кондратюку. А еще группу Schmalgauzen, которая была создана в рамках Университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

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"Кажанна, мы каждый год ждем, когда она уже наконец придет! Еще хотелось бы увидеть, что показала бы группа Schmalgauzen, ну и, конечно, Виталий Козловский", - ответили музыканты в Telegram-канале "Дім Євробачення".

К слову, ранее ведущий Тимур Мирошниченко отмечал, что хотел бы, чтобы певица Джамала ездила на "Евровидение" каждый год от Украины. Также он называл артистов Jerry Heil и Верку Сердючку, которые могли бы снова покорить зрителей и жюри шоу.

Напомним, ранее стало известно, в каких австрийских городах может состояться "Евровидение-2026".

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