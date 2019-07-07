Певица Лолита дала концерт в оккупированном Донецке

Скандальная артистка порадовала оккупантов своим выступлением.

Певица Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке. Артистка устроила концерт в парке Щербакова.

Соответствующим видео звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Российская певица украинского происхождения поблагодарила "теплый Донецк" и анонсировала выступление в оккупированном Луганске.

"До свидания, тёплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", - написала Милявская.

Ранее 55-летняя певица Лолита Милявская сообщила о разводе со своим мужем Дмитрием Ивановым. Артистка заверила, что не имеет никаких претензий к бывшему мужу и расстались они хорошо.