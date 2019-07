Певица Лолита дала концерт в оккупированном Донецке

До свидания, теплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждете хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни 🙏❤️💋🎤

Shared A post by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Jul 6, 2019 at 3:01pm PDT