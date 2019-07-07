Певица Лолита дала концерт в оккупированном Донецке
18:12, 07 июля 2019Звезды
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Скандальная артистка порадовала оккупантов своим выступлением.
Артистка выступает на оккупированных территориях Украины / скриншот
Певица Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке. Артистка устроила концерт в парке Щербакова.
Соответствующим видео звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Российская певица украинского происхождения поблагодарила "теплый Донецк" и анонсировала выступление в оккупированном Луганске.
"До свидания, тёплый Донецк! Спасибо за Сердца и массовый Хор!!! Здравствуй, Луганск! Я знаю, как Вы ждёте хорошее настроение и тоже готовьтесь петь все песни", - написала Милявская.
Ранее 55-летняя певица Лолита Милявская сообщила о разводе со своим мужем Дмитрием Ивановым. Артистка заверила, что не имеет никаких претензий к бывшему мужу и расстались они хорошо.
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