Певица Лолита рассталась с мужем

По словам певицы, претензий к бывшему супругу она не имеет, расстались они хорошо.

Певица Лолита Милявская решила расстаться со своим супругом — Дмитрием Ивановым.

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О таком решении 55-летняя артистка сообщила на своей странице в Instagram. "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! У меня был замечательный "молодой" муж целых 9 лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне", — написала Милявская.

По словам певицы, претензий к бывшему супругу она не имеет, расстались они хорошо.

"Но это не значит, что я сейчас буду искать себе новое приключение. Поживу одна и буду наслаждаться семьей и работой", - добавила Лолита.

Ранее певице Лолите Милявской поставили страшный диагноз. По словам врачей, у нее нет связок, поэтому нужно беречь голос.