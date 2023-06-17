16 июня в киевском Октябрьском дворце отгремела 12-я церемония национальной музыкальной премии YUNA. В этом году она проходила под лозунгом "Пісні незламної України".
"Во время события были награждены артисты, которые выиграли в этом году премии по итогам голосования жюри. Отдельной частью церемонии стало вручение спецнаград YUNA, которые украинским артистам присудил оргкомитет премии за их вклад в поддержку украинской культуры и общества в 2022 году", - сообщили на сайте YUNA.
Кто получил спецнаграды
- Джамала
- Pianoбой
- KALUSH Orchestra
- Александр Пономарев и Михаил Хома
- MONATIK
- Тина Кароль
- Артем Пивоваров
- Фонд певицы KAMALIYA.
Артисты поблагодарили за спецнаграды. Известно, что не все звезды присутствовали на концерте. В частности, на церемонии не было Тины Кароль, однако она записала видеообращение и рассказала, кому посвящает награду.
На сцене появились некоторые артисты, которые в этом году получили награды за свои песни. Статуэтки получили такие звезды: "Без обмежень", певица KOLA, Энджи Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI. Кроме этого, во время церемонии выступали и другие артисты, такие как Евгений Хмара, "Скрябин", Пономарев и Хома, Камалия, Марта Адамчук, Мила Нитич, Yurcash и другие.
Зрители смогли первыми вживую услышать новые версии известных песен. Группа "Скрябин" представила трек "Місця щасливих людей" с обновленным припевом. Сейчас в песне упоминаются украинские города, пострадавшие во время великой войны. А Марта Адамчук спела "Разом до перемоги", эта песня стала официальной украинской версией легендарного трека The Beatles - With A Little Help From My Friends.
Премия YUNA - что известно о престижной украинской награде
Музыкальная премия YUNA в этом году изменила регламент из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Церемонию и выбор победителей адаптировали под реалии настоящего. Так, вместо обычных номинаций организаторы создали единую категорию "Пісні незламної України".
Члены жюри премии выбрали только 12 песен-победительниц, которые вышли в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, и попали в топ-100 радиоротаций по итогам года. Награду получили следующие треки:
- БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02
- "Антитела" и Эд Ширан - 2step
- "Океан Эльзы" - "Місто Марії"
- SHUMEI - "Біля тополі"
- KARTA SVITU - "Пес Патрон"
- KOLA - "Біля серця"
- Андрей Хлывнюк (Бумбокс) и Pink Floyd - Hey Hey Rise Up
- SKOFKA - "Чути гімн"
- Макс Барских - "Буде весна"
- Angy Kreyda - "Враже"
- Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"
- Бумбокс и The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)".
Напомним, в 2022 году оргкомитет премии YUNA изменил правила. Сейчас в рейтинг не могут попасть песни, авторы которых либо молчат о войне в Украине, либо поддержали российскую агрессию.