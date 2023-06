Участниками концертной программы стали более 10 украинских исполнителей.

16 июня в киевском Октябрьском дворце отгремела 12-я церемония национальной музыкальной премии YUNA. В этом году она проходила под лозунгом "Пісні незламної України".

"Во время события были награждены артисты, которые выиграли в этом году премии по итогам голосования жюри. Отдельной частью церемонии стало вручение спецнаград YUNA, которые украинским артистам присудил оргкомитет премии за их вклад в поддержку украинской культуры и общества в 2022 году", - сообщили на сайте YUNA.

Кто получил спецнаграды

Джамала

Pianoбой

KALUSH Orchestra

Александр Пономарев и Михаил Хома

MONATIK

Тина Кароль

Артем Пивоваров

Фонд певицы KAMALIYA.

Артисты поблагодарили за спецнаграды. Известно, что не все звезды присутствовали на концерте. В частности, на церемонии не было Тины Кароль, однако она записала видеообращение и рассказала, кому посвящает награду.

На сцене появились некоторые артисты, которые в этом году получили награды за свои песни. Статуэтки получили такие звезды: "Без обмежень", певица KOLA, Энджи Мел, Chico & Qatoshi, KARTA SVITU и SHUMEI. Кроме этого, во время церемонии выступали и другие артисты, такие как Евгений Хмара, "Скрябин", Пономарев и Хома, Камалия, Марта Адамчук, Мила Нитич, Yurcash и другие.

Зрители смогли первыми вживую услышать новые версии известных песен. Группа "Скрябин" представила трек "Місця щасливих людей" с обновленным припевом. Сейчас в песне упоминаются украинские города, пострадавшие во время великой войны. А Марта Адамчук спела "Разом до перемоги", эта песня стала официальной украинской версией легендарного трека The Beatles - With A Little Help From My Friends.

Премия YUNA - что известно о престижной украинской награде

Музыкальная премия YUNA в этом году изменила регламент из-за полномасштабной войны РФ против Украины. Церемонию и выбор победителей адаптировали под реалии настоящего. Так, вместо обычных номинаций организаторы создали единую категорию "Пісні незламної України".

Члены жюри премии выбрали только 12 песен-победительниц, которые вышли в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года, и попали в топ-100 радиоротаций по итогам года. Награду получили следующие треки:

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ - 24/02

"Антитела" и Эд Ширан - 2step

"Океан Эльзы" - "Місто Марії"

SHUMEI - "Біля тополі"

KARTA SVITU - "Пес Патрон"

KOLA - "Біля серця"

Андрей Хлывнюк (Бумбокс) и Pink Floyd - Hey Hey Rise Up

SKOFKA - "Чути гімн"

Макс Барских - "Буде весна"

Angy Kreyda - "Враже"

Chico & Qatoshi - "Допоможе ЗСУ"

Бумбокс и The Kiffness - "Oy U Luzi Chervona Kalyna (Army Remix)".

Напомним, в 2022 году оргкомитет премии YUNA изменил правила. Сейчас в рейтинг не могут попасть песни, авторы которых либо молчат о войне в Украине, либо поддержали российскую агрессию.

