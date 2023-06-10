Зрители увидят особый номер от группы "Скрябин".

12-я церемония музыкальной премии YUNA в этом году состоится 16 июня, в Киеве. Мероприятие будет проходить под лозунгом "Пісні незламної України". На сцене Октябрьского дворца появятся: "Без обмежень", KOLA, Энджи Мел, Евгений Хмара, KARTA SVITU, Chico & Qatoshi, Александр Пономарев и Михаил Хома.

"Все упомянутые артисты исполнят песни, которые стали важными для Украины в 2022 году, и с которыми они либо выиграли награды YUNA 2023, либо стали номинантами. Кроме того, специальными гостями шоу станет группа TVORCHI, которая в этом году представляли Украину на конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле и заняли почетное 6-е место. Также выступит традиционная специальная гостья церемоний YUNA - певица KAMALIYA", - говорится на сайте премии YUNA.

Кроме этого, зрители увидят особый номер. Группа "Скрябин" с солистом Yurcash исполнят оригинальную версию песни "Місця щасливих людей". В припеве музыканты вспомнят о городах, которые больше всего пострадали от российской агрессии.

"Интригующей частью церемонии YUNA 2023 станет вручение спецнаград, которые оргкомитет премии присудил украинским артистам, которые ярко проявили себя в течение 2022 года в творческом или гражданском аспектах после начала полномасштабной войны. Имена этих исполнителей будут держаться в секрете до самого события", - добавили организаторы.

Исключением станет лишь певец Артем Пивоваров. Он уже получил спецнаграду во время своего концерта. Так организаторы премии YUNA решили отметить артиста за проект "Твої вірші, мої ноти".

Премия YUNA - кто одержал победу в 2023 году

Напомним, 18 апреля оргкомитет национальной ежегодной премии YUNA назвал 12 песен-победительниц. Известно, что награду получают артисты, которые внесли весомый вклад в развитие украинской культуры. Жюри рассматривает 100 самых популярных и обсуждаемых треков за год, после чего выбираются лучшие треки.

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