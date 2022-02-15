Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA объявил об изменениях в регламенте.

В правилах награды премии YUNA появился новый раздел, в котором оговорены условия отбора музыкального контента, созданного с участием артистов, представляющих страны-агрессоры.

Новый пункт регламента звучит так: "Песни и видеоклипы, соисполнителями которых вместе с украинскими артистами являются представители стран, которые признаны государством Украина как страны-агрессора, не могут претендовать на премию YUNA. Представители стран-агрессоров также не могут претендовать на любую награду YUNA".

Новое правило будет применено при определении победителей премии YUNA уже в этом году. Компания Deloitte Ukraine, которая с самого начала существования премии в 2011 году является гарантом прозрачности голосования, будет руководствоваться при подсчете голосов жюри уже обновленным регламентом.

К внесению изменений оргкомитет YUNA подтолкнуло развитие событий и обострение ситуации с возможным началом полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. В условиях беспрецедентной опасности для Украины участие представителей страны-агрессора в борьбе за награды Национальной музыкальной премии как сейчас, так и в будущем невозможны.

"Когда в список претендентов на YUNA попадают совместные работы украинских исполнителей с музыкантами других стран, нас это всегда радует. В истории премии неоднократно среди номинантов можно было увидеть иностранцев - Jah Khalib из Казахстана, Бьянку из Беларуси, Mgzavrebi из Грузии, нескольких российских исполнителей, EMIN из Азербайджана. Последний даже выиграл награду в 2015 году за песню "Смотришь в небо", которую спел вместе с LOBODA. Но при этом мы всегда настаиваем на том, что мы Национальная премия. Смысл проекта YUNA - это поддержка и защита интересов украинских исполнителей и отечественной музыкальной индустрии, которая является частью общего культурного ландшафта Украины. В ситуации, когда речь идет о национальной безопасности и угрозе существования страны, мы не можем оставаться в стороне. Поэтому мы внесли изменения в регламент", - отметил соучредитель и генпродюсер премии Павел Шилько.

11-я церемония YUNA состоится 16 марта 2022 года в киевском Дворце "Украина".

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