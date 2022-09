Команды из Украины и Финляндии вместе будут работать над самым популярным финским телешоу

Музыкальное шоу The song of my life будет иметь специальный эпизод, посвященный Украине.

1+1 media, FILM.UA Group и финский продакшн Yellow Film & TV совместно работают над разработкой специального эпизода проекта The song of my life. Это популярное форматное шоу стало настоящим суперхитом финского общественного вещателя YLE, собирая долю просмотра в более 40%. Так, впервые в истории проекта создатели шоу предложили сделать спешл-эпизод, посвященный Украине, в коллаборации с крупнейшим украинским медиахолдингом и продакшном. Выпуск начнет известная финская телеведущая Катя Стол, а ведущей всего украинского эпизода станет Екатерина Осадчая. Среди звезд, которые примут участие в шоу, будут певица DOROFEEVA, ведущий 1+1 Тимур Мирошниченко, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и супруги-спортсмены, являющиеся национальной гордостью, – Михаил Романчук и Марина Бех. Также во время эпизода будут звучать песни в исполнении финских артистов Diandra Flores, Arja Saijonmaa, Kasmir, Irina, Jore Marjaranta, JP Leppäluoto. По правилам формата, четыре знаменитости будут рассказывать о песне своей жизни, которая имеет для них особое значение. Со своей стороны, вокалисты – KOLA и LAUD – будут исполнять эти песни в прямом эфире, а гости, услышав тот или иной трек, должны будут отгадать, какая песня принадлежит конкретному звездному участнику. Особенностью шоу является то, что никто из зрителей, даже ведущая, заранее не будут знать о выборе звезд. Победит тот, кто отгадает песни, выбранные звездами, больше всего раз. Видео дня "Песни и истории в проекте будут посвящены Украине и войне, которая до сих пор продолжается. Эти песни вдохновят миллионы людей на надежду, борьбу и веру в Украину. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы голос Украины на культурном фронте звучал громко и объединял вокруг себя весь мир. Это наша миссия и как криэйторов, и как украинцев", – рассказывают организаторы из 1+1 media и FILM.UA "Это очень особый проект для нас, мы все очень рады, что можем выразить нашу поддержку украинскому народу. Надеемся, что "Песня моей жизни" благодаря силе музыки сможет принести украинцам немного радости и утешения в эти тяжелые времена. Я лично благодарна за реализацию идеи, которая возникла у нас с директрисой FILM.UA Викторией Ярмощук в июне в Будапеште", – прокомментировала Anna-Maria Meurman, исполнительный продюсер Yellow Film & TV. "Музыка творит чудеса! Что ж, возможно, мы не можем остановить бессмысленную войну этим шоу, но поскольку "песня моей жизни" это о музыке, истории и человечности, мы можем по крайней мере распространить в мире немного больше человечности и надежды. Это наша амбициозная цель сотрудничества", – добавляет автор шоу Petja Peltomaa (Yellow Film & TV). На днях украинская команда отправится на съемки эпизода, которые состоятся 27 сентября в Финляндии. Благодаря финским партнерам и Посольству Украины в Финляндии, в зале будут присутствовать украинские переселенцы, которые из-за войны рф были вынуждены покинуть свои дома. Планируется, что украинский выпуск будет показан также в других европейских странах, чтобы привлечь внимание мира и напомнить о мужественном сопротивлении украинцев в войне с рф. В Украине эпизод будет транслироваться в ноябре на телеканале ТЕТ, на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ, а также на YouTube-канале FILM.UA. Организацией выступлений занимается команда Big Brave Events 1+1 media, режиссерами мероприятия является TRI Directions – Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, известные своими постановками для всемирно известных артистов.

