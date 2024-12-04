Когда вы чувствуете, что влечение к партнеру исчезает, важно вовремя "оживить его".

Долговременные отношения часто проходят различные испытания, одно из которых - это время. Не секрет, что с годами бурный и страстный роман, который был в начале, превращается в стабильные и порой безэмоциональные отношения. Быт, работа, обыденность "поглощает" ту искру и "перчинку" между партнерами.

Однако существуют способы, с помощью которых можно снова вернуть страсть и восхищение друг от друга в отношениях. Украинский психолог и психоаналитик Ольга Корбут в комментарии для УНИАН дала советы, как укрепить отношения и добавить в них "перчинку".

По ее словам, прежде всего важно понимать, что каждый человек вкладывает разное значение в понятие "перчинка". В частности, для кого-то это полет с партнером на парашюте, а для некоторых - проснуться на два часа позже.

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"Перчинку" можно воспринимать как влечение к партнеру, однако со временем оно может исчезать. Корбут говорит, что существует несколько причин, почему это влечение может пропадать. Вот некоторые из них:

"Перчинку" в отношениях "убивает" привыкание к партнеру. Причиной этого процесса является слияние с партнером, когда часто появляется "мы". "Перчинку" также убивает чрезмерная предсказуемость. Желание развивается через напряжение. Напряжение должно быть таким, которое могут выдержать оба партнера.

Ольга отмечает, что в таком случае стоит остановиться, задуматься и попробовать увидеть в человеке, который рядом, автономную личность. Кроме того, она советует партнерам интриговать друг друга. Например, можно устроить праздник по случаю, который важен для обоих влюбленных. Это может быть романтический вечер, во время которого будет воссоздано первое свидание.

Вот еще некоторые советы от психолога, которые помогут "оживить" влечение к партнеру:

внести элементы игры;

добавить элементы секретности;

увеличить дистанцию к партнеру - не бояться загадочности или отдельных увлечений.

В дополнение, эксперт также ответила, почему важно больше проводить времени вместе, но иметь личное пространство. Корбут указала, что не всем влюбленным нужно проводить вместе как можно больше времени.

"Одним людям надо больше времени быть с партнером, некоторым - меньше. Это все очень субъективно", - подчеркнула психолог.

Если в отношениях у партнеров нет личного пространства, возможно слияние объектов, во время которого люди полностью теряют свою идентичность. В таком случае может возникнуть и усталость, и желание отдалиться, поскольку слияние очень тревожное, у одного партнера может возникнуть ощущение, будто другой может его "съесть". Поэтому важно, чтобы каждый из партнеров занимался своим делом или хобби и проводил время отдельно от любимого человека.

Напомним, ранее психолог назвал четыре признака, как понять, что отношения токсичны и вам лучше разойтись. Стоит начинать бить тревогу, если ваш партнер вас постоянно критикует и ограничивает вашу свободу.

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