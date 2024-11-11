'Феномен Микеланджело' в отношениях: психологи раскрыли два признака

Отношения с этим феноменом не меняют вашу личность, а раскрывают новые, неизвестные вам аспекты.

Ваши отношения помогают вам почувствовать себя лучшей версией себя? Психологические исследования подтверждают, что, подобно тому, как Микеланджело вырезал красоту из камня, настоящие партнеры поддерживают друг друга в развитии навыков, черт и достижении целей. Этот процесс называется "феноменом Микеланджело", пишет Forbes.

1. Искренняя поддержка и эмоциональный комфорт

Один из ключевых признаков таких отношений - это настоящая поддержка ваших целей и мечтаний. Исследования подтверждают, что поддерживающие отношения создают безопасную среду, которая снижает тревожность и повышает уверенность в себе. Такие партнеры поощряют вас выходить из зоны комфорта, пробовать новое и преодолевать трудности.

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2. Вы становитесь ближе к своему идеалу

В отношениях с "эффектом Микеланджело" партнёры помогают приблизиться к вашему идеальному "я", и вы чувствуете себя "более настоящими". Исследования показывают, что такая аутентичность положительно влияет на самочувствие. Подобные отношения не меняют вашу личность, а раскрывают новые, неизвестные вам аспекты.

"С возрастом то, что партнёр воспринимает себя соответствующим идеальному "я", становится всё более важным для удовлетворённости отношениями", - считают исследователи феномена в исследовании 2018 года.

Если ваш партнер способствует вашему развитию, это ценный дар, который помогает вам достигать собственного потенциала, одновременно вдохновляя вашего партнера на подобный путь.

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