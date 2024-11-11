'Феномен Микеланджело' в отношениях: психологи раскрыли два признака

Ваши отношения помогают вам почувствовать себя лучшей версией себя? Психологические исследования подтверждают, что, подобно тому, как Микеланджело вырезал красоту из камня, настоящие партнеры поддерживают друг друга в развитии навыков, черт и достижении целей. Этот процесс называется "феноменом Микеланджело", пишет Forbes.
1. Искренняя поддержка и эмоциональный комфорт
Один из ключевых признаков таких отношений - это настоящая поддержка ваших целей и мечтаний. Исследования подтверждают, что поддерживающие отношения создают безопасную среду, которая снижает тревожность и повышает уверенность в себе. Такие партнеры поощряют вас выходить из зоны комфорта, пробовать новое и преодолевать трудности.
2. Вы становитесь ближе к своему идеалу
В отношениях с "эффектом Микеланджело" партнёры помогают приблизиться к вашему идеальному "я", и вы чувствуете себя "более настоящими". Исследования показывают, что такая аутентичность положительно влияет на самочувствие. Подобные отношения не меняют вашу личность, а раскрывают новые, неизвестные вам аспекты.
"С возрастом то, что партнёр воспринимает себя соответствующим идеальному "я", становится всё более важным для удовлетворённости отношениями", - считают исследователи феномена в исследовании 2018 года.
Если ваш партнер способствует вашему развитию, это ценный дар, который помогает вам достигать собственного потенциала, одновременно вдохновляя вашего партнера на подобный путь.